Una mujer es impactada por una bala perdida en Othello

KENNEWICK, WA - Una joven del área se está recuperando después de haber recibido un impacto de bala en el cuello mientras trabajaba en el área de Othello.

Ana Rodriguez de 18 años dice que se siente afortunada de estar con vida. Pero su familia y ella se sienten frustrados porque la persona o las personas responsables aún no han sido arrestadas.

Empezo como un día normal para Ana cuando de pronto sintió que algo le pego en el cuello. La sangre y el dolor que tenía era a causa de una bala que le impacto en el cuello. Todo sucedió en Othello mientras trabajaba en el campo.

"trate de correr y cuando escuche más balazos me puse otra vez en el suelo," dijo Rodriguez.

El incidente paso poco antes de las 3 p.m. La policia de Adams County respondió al incidente y dos personas fueron cuestionadas ya a una media milla de distancia se encontraban disparando en un hoyo que comúnmente se usa para practicar disparos. Pero no por ahora no hay arrestos.

El arma de fuego y fue la bala fueron tomados como evidencia y serán examinados.

Ana dice que no solo tiene que lidiar con los dolores físicos de la cabeza y el oído sino que también todo esto le ha causado panicos y miedo.

"Me siento mal. En las noches a veces me levanto y cuando estoy dormida a veces escucho cosas o a veces pienso que alguien está afuera tratando de venir por mí," dijo Rodriguez.

La pareja de Ana cree que la policia no está haciendo un buen trabajo. Primero les dijeron que habían hecho un arresto, pero después cuando fueron a hacer la denuncia un juez les dijo que no había ningún arresto

"la policia dio un falso testimonio nose porq dijo que era una 22, una pistola chiquita y luego que ya los tenían presos...cuando nosotros fuimos a hacer el reporte al siguiente día e investigamos si había arrestos y que nadie hicieron cargos y que los hombres no han sido arrestados," dijo la pareja de la víctima.

La familia dice que ese lugar no es para estar practicando con las armas, porque hay muchas casas alrededor y también siempre hay gente trabajando por ahí. A pesar de que hay un letrero de no traspasar, no entienden porque los sospechosos estaban ahí.



Mario Rodriguez hermano de la víctima dice que da gracias a Dios que no le paso nada grabe, pero ellos solo piden justicia.

"es mi hermana, es mi familia, es mi sangre. Nose que hiciera yo sin ella," dijo Rodriguez.

Ana dice que a causa de la herida ella necesita ayuda para cuidar a su hija. Para cambiar el pañal de la niña se le hace difísil ya que siente mucho dolor en el cuello y la cabeza.

"yo quiero mi justicia, ahora ni hubiera podido estar aquí con mi hija," dijo Ana.