Camiones de carga quedan estancados en Tri-Cities a causa de la tormenta invernal

KENNEWICK, WA - En estos momentos la interestatal 82 ya se encuentra abierta. El cierre causó que varios conductores de camiones estacionaran a lo largo de la ruta estatal 395 porque simplemente no había a donde ir.

Ayer en el área de Tri-Cities no paro de caer la nieve en todo el día causando no solo varios accidentes en diferentes áreas sino que también el cierre de la interestatal 82 en ambas direcciones.

Los diferentes conductores de carga se vieron afectados como es el caso del camionero Shawn Fahring, su destino final es Fresno, California y las dos tormentas que tuvimos lo retrasaron y perdió 2 días de trabajo.



"Pierdo un día de sueldo. No me pagan para sentarme. El clima se pone mal, nos sentamos y no nos pagan. Algunas empresas lo hacen, pero no en la mía. Me pagan cuando conduzco," dijo Fahring.



Hasta las 10 a.m. del miércoles la interestatal 82 estuvo cerrado en ambas direcciones. Todos los conductores barados se vieron obligados a estacionar en diferentes áreas. Algunos tuvieron que estacionar a un lado de la ruta estatal 395 y otros en el estacionamiento del Walmart que queda cerca.

"La noche pasada fue un poco desordenada porque el clima golpeó de repente y no tenían el letrero de accidentes hasta que llegábamos cerca de la interestatal. Así que todo el mundo estaba girando de regreso a medio camino," dijo Fahring.



Según cuenta Shawn en Pasco y Kennewick no hay lugares donde estacionar camiones y las paradas de camiones más cercanas estaban ocupados por las grúas y los camiones de limpieza. El también asegura que en esta área no había visto tantos camiones estancados al mismo tiempo.

"Es semi normal en las áreas que están acostumbradas recibir un montón de nieve, *pero ellos tienen lugares para estacionar. Kennewick y Pasco son áreas que no reciben tanta nieve... pero para esta zona prácticamente no es normal," dijo Fahring.

En estos momentos Shawn y el resto de los conductores ya están en camino a su destino, pero lamentablemente con un día de retraso.