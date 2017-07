Tuberías congeladas continúan causando problemas en el área

PASCO, WA - Bomberos y plomeros han estado ocupados respondiendo a varias llamadas con problemas de tuberías conjeladas. En tan solo estos días las tuberías rotas causaron daños significativos en una iglesia en Kennewick causando un poco más de $1.000 en daños. El restaurante Olive Garden en Kennewick también sufrió daños porque el sistema de tubería de rociadores contra incendios se congeló... causando fuga de agua.

Estos son tan solo algunos ejemplos de los daños que causan las tuberías rotas, que no solo afectan a los negocios sino que también a las casas. Representante del departamento bomberos de Pasco dice que durante esta temporada han recibido hasta 10 llamadas por día de personas con problemas de tuberías rotas.

"El agua que queda en las tuberías de los sistemas de alarma contraincendios acaba congelándose rompiendo las tuberías y cuando empezamos a tener temperaturas un poco calientes, como las que tenemos ahora, el agua comienza a descongelarse causando una fuga," dijo Shearer.

Según Shearer las tuberías rotas también causan que la alarma de incendio se active si hay flujo de agua en las tuberías.

El departamento de bomberos recomienda que mejor contacte a profesionales para recibir ayuda con sus tuberías.

"Nunca use una antorcha de fuego o soplete para calentar sus tuberías porque acabara causando incendios cuando no se hace bien. Si utiliza el calefactor y esta a un lado de la pared y no hay suficiente espacio terminara poniendo todo en llamas," dijo Shearer.

En estos momentos ya es tarde para tomar cualquier medida de prevención porque ya estamos en plena temporada de invierno, pero el mejor tiempo para evitar que sus tuberías se congelen y causen daño es antes de que las temperaturas lleguen a punto de congelamiento.

"Cualquier daño que se haya hecho ya se ha hecho por el frío. El verdadero problema es que si tuvieran un incendio en su casa o negocio los sistemas de rociadores no ayudarán en nada," dijo Shearer.