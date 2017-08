Abogado local explica como el veto de Trump a inmigrantes musulmanes podría afectar nuestra área

PASCO, WA - La orden ejecutiva del presidente Trump está causando bastante controversia. Mientras las demandas y decisiones de la corte continúan, personas en nuestra área expresan sus opiniones. Hablamos con un abogado quien nos explica de que manera como la orden podría afectar nuestra área.

El nuevo presidente firmó la orden ejecutiva el 27 de enero, está orden prohíbe la entrada a ciudadanos de 7 países musulmanes. El abogado de inmigración, Eamonn Roach, ha estado examinando demandas y decisiones tribunales desde que se firmó la acción ejecutiva.

El abogado de Pasco dice que esta controversial orden puede parecer algo que no afecte a nuestra área, pero él dice que es todo lo contrario.

"Hacemos mucho trabajo para médicos extranjeros entrenados aquí en el este de Washington, y tenemos específicamente algunos médicos que son de países del Medio Oriente, de Líbano, de Siria, de Pakistán, también de la India. Si alguno de esos países estuviera en la lista, como Siria, entonces no podrían regresar a los Estados Unidos si estuvieran fuera del país," dijo Roach.

El secretario de prensa de la casa blanca Sean Spicer dijo,

"Teníamos 109 personas que fueron detenidas temporalmente. Todos entraron, pero fueron detenidos temporalmente por la seguridad de los otros 324 millones de estadounidenses. No veo cómo esto un gran problema," dijo Spicer.

Según el abogado en el peor de los casos esta situación podría ser perjudicial para el país si personas con cargos especializados se quedan fuera de los Estados Unidos sin poder hacer su trabajo.

El abogado también asegura que esta orden no solo afecta a personas que por primera vez buscan entrar al país como refugiados sino que afecta a personas que son residentes y a personas tienen visa por años.

"Lo que más me sorprendió es que incluyó inmigrantes y no inmigrantes. Los inmigrantes son residentes legales permanentes de los estados unidos .. esta justo por debajo de un ciudadano .. hay un montón de gente dentro de los Estados Unidos que son sólo Residentes legales permanentes ... estas personas no tienen ciudadanía, pero han estado aquí por muchos años .. nunca tuvieron un problema de volver a su país y regresar a los Estados Unidos para vivir y seguir trabajando ... pero esta prohibición reciente ha impedido que esas personas puedan volver a entrar a los estados unidos," dijo Roach.



Roach agrega que algunos de ellos practican en áreas medicas de bajo suministro o de alta demanda, convirtiéndolos en contribuyentes vitales para hospitales de la región y no solo son doctores..

"Aquí en Tri-Cities Washington, Pasco, Washington, me he reunido y he conocido gente de cada uno de estos países," dijo Roach.