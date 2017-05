Policia busca a sospechoso que rompió la puerta de vidrio de una casa

KENNEWICK, WA - El hecho paso anoche entre las 9 p.m -9:30 pm y el sospechoso aún no ha sido capturado. Según a policia la victima salio de su casa y tardo tan solo 30 minutos. Cuando llego, se dio cuenta de que alguien intentó entrar en su casa rompiendo un vidrio.

Todo esto sucedió al oeste de la cuarta avenida. El sargento de la policia de Kennewick, Ken Lattin dice que probablemente el sospechoso huyó de la escena por susto.

"El residente encontró que su puerta trasera de vidrio estaba completamente destrozada. Había huellas en el patio trasero, sin embargo, no parece que el sospechoso logro entrar en la residencia," dijo Lattin.

Afortunadamente no hubo enfrentamiento entre la victima y el sospechoso pero ...

"La víctima se cortó cuando llegó a casa tratando de recoger un pedazo de vidrio y se cortó el dedo," dijo Lattin.

A pesar de que estos hechos son inpredecibles y pueden pasar en cualquier momento, el sargento recomienda siempre estar alerta y reportar actividades sospechosas.

"Pienso que la clave especialmente con crímenes de propiedad como esto es ... qué característica tiene un ladrón? Se ven como todo el mundo y cuando ves a alguien en tu vecindario que parecen fuera de lugar ... Llámenos porque si pasamos por su calle, nosotros vamos a suponer que viven allí. No tenemos forma de saberlo. Un ladrón no se destaca, pero usted sabe quién pertenece en su vecindario y quién no. Así que llámenos cuando vea algo sospechoso," dijo Lattin.