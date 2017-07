Inmigrantes detenidos en centro de deportación estan en huelga de hambre

TACOMA, WA - La huelga de hambre empezo ayer a medio día y más de 100 inmigrantes encarcelados se reusaron a comer, protestanto el trato que reciben dentro de la prisión.

Este es el segundo día que los inmigrantes encarcelados en el Centro de Detención Noroeste en Tacoma protestan haciendo huelga de hambre. Ellos exigen audiencias más rápidas, mejora de calidad en la comida y mejor acceso a servicios medicos.



El Centro de Detención Noroeste en Tacoma es una de las prisiones de inmigración más grandes del país con una capacidad de detener hasta 1575 personas. Muchos inmigrantes llegan a este lugar después de estar en custodia de las autoridades locales.

Miembros del grupo resitensia han estado apoyando a los que enfrentan deportación en el centro. Ellos acamparon en las afueras de las instalaciones manifestando su apoyo. En una entrevista telefónica desde Tacoma, Maru Mora representante de la organización dice que en el centro hay más de 100 personas en huelga de hambre que no solo son latinos, sino que también haitianos y asiáticos.

"acabamos de recibir un mensaje esta mañana que decía que si tienen que durar más de 72 horas lo van a hacer porque quieren que estas condiciones terribles de detención cambien," dijo Mora.

Mora asegura que hasta los uniformes que traen puestos ya tienen mucho uso y que incluso hasta ha habido personas que se han enfermado porque no están muy limpios y nos dice que fue lo que llevo a que las personas detenidas tomaran esta decisión.

"el hecho que la gente no está recibiendo audiencias a tiempo o se las están retrasando.. No por semanas sino por meses.. Entonces eso hace que la gente termine sumamente cansada y que ya no quieran pelear sus casos," dijo Mora

Esta huelga de hambre es similar a la del 2014 donde más de mil inmigrantes también se reusaron a consumir alimentos. La huelga duró 56 días logrando atraer atención a este problema. Mora dice que muchas de estas personas saben que no cambiaran las reglas de la noche a la mañana, pero que la lucha se hace también por las personas que llegaran al centro.

"Cientos y miles de inmigrantes que van a entrar al centro y van a estar talves en peores condiciones que ellos ahorita y ellos no quieren que esto ocurra. Están dispuestos a pelear para garantizar que la gente en el futuro no pase por lo que ellos están pasando," dijo Mora.

Hasta el momento las autoridades no se han manifestado, pero dice que el cambio llegara con la lucha.

"Esa presion publica en algun momento tiene que dar resultado como lo tuvieron en el 2014," dijo Mora.