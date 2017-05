Trabajan en repar hoyo del túnel en plantel nuclear Hanford

RICHLAND, WA - Desde muy temprano, hoy la reparación del túnel que ayer se hundió en Hanford empezo. A pesar de que aun nose sabe que causo el derrumbe de ayer oficiales de Hanford se están enfocando en rellenar el hoyo que existe. Cerca de las 2 de la tarde, empleados del próximo turno fueron advertidos de quedarse en casa y solamente los empleados que son esenciales para el mantenimiento de operaciones están trabajando

Alrededor de las 8 de noche el personal de Hanford empezaron con la preparación de rellenar el hoyo con tierra que se habría ayer en uno de los tuneles situados junto a la antigua planta de procesamiento de productos químicos, mejor conocida como Purex. Estos túneles son usados para almacenar vagones que contienen materiales y equipos contaminados.



Una maquina excavadora fue usada para colocar tierra sobre el hoyo, mientras que otra maquina rociaba agua para controlar el polvo.

Aproximadamente 50 camiones con tierra están siendo usados para llenar el hoyo. Oficiales de la planta dicen que los trabajadores están usando traje protector y filtrador de mascarilla de aire.

Tani Reyes Mills portavoz de Hanford Site dice que han estado trabajando desde muy temprano.

"Nuestro primer enfoque es la seguridad de nuestros empleados y lo que hicimos en la noche es, hicimos un camino para que el equipo pesado pueda pasar y tapar el hoyo," dijo Mills.

Oficiales de la planta nuclear dicen que su prioridad mayor es la seguridad de sus empleados y trabajadores. El personal de Hanford ha estado trabajando toda noche desde que paso la emergencia estabilizando las condiciones del lugar.

"Actualmente no hay reportes de lesiones relacionadas con este evento. Estamos constantemente supervisando el área asegurando con aparatos especiales que no haya radiación en el área. Esos aparatos indican que no hay contaminación, en ningún momento hubo emisión de contaminación y en ningún momento la comunidad estuvo en peligro," dijo Mills.

El túnel es uno de dos tuneles ferroviarios que miden cientos de pies de largo. Fueron construidos en los años 50s y 60s cerca de la plant Purex para almacenar equipos contaminados y cargar materiales a los trenes a la planta de producción de plutonio. Los tuneles fueron construidos de madera y concreto, cubiertos con aproximadamente 8 pies de tierra.

Antiguamente, la planta de Purex, en cual esta a un paso de los tuneles, contaba con el 80% de las 53 toneladas de plutonio producidas en Hanford. Plutonio es conocido por ser el principal ingrediente de las bombas atómicas. A partir del año 1943, el sitio de Hanford fue utilizado para producir plutonio para la bomba que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

Tomó más de diez años para desactivar completamente la planta Purex. Según el departamento de energía - la eliminación completa de plutonio de la planta hizo en Junio de 1996

y el edificio cerro aproximadamente un año más tarde.

Si usted que nos ve en casa aun tiene preguntas o dudas sobre lo que está pasando, o para cualquier emergencia de Hanford puede llamar al (509) 376 - 8116

Representantes están atendiendo en español y asegurándose de responder cualquier duda que la comunidad tenga.