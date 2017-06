Autoridades investigan muerte de bebé en Kennewick

KENNEWICK, WA - Policia de Kennewick está investigando el caso donde un bebé fue encontrado muerto esta el 1 de Junio.

Los oficiales junto con el Departamento de Rescate de Bomberos respondieron al complejo de apartamentos Highlander en Kennewick a las 5:30 a.m. Ahí encontraron que el bebé no estaba respirando.

Cuando llegaron ellos reportan que el infante había fallecido. El menor de siete semanas y sexo masculino, vivía con su mamá y papá en los apartamentos. El caso esta siendo investigado. No se encontraron otros niños en el apartamento.