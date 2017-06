Tres casos confirmados de tos ferina

GRANT COUNTY, WA - El personal del Distrito de Salud del Condado de Grant (GCHD) está investigando tres casos confirmados y un caso probable de tos ferina, con casos adicionales pendientes. Todos los casos están dentro de la comunidad Ephrata. Ninguno de los casos ha sido hospitalizado. Existe la posibilidad de que ocurran más casos. Todos los familiares ó contactos "cercanos" han sido notificados por GCHD.

En un esfuerzo por controlar la propagación de la enfermedad, el Oficial de Salud del Condado de Grant ha recomendado antibióticos para un número definido de individuos que han estado en contacto cercano con los individuos enfermos. Los antibióticos no se recomiendan al público en general. La prioridad más alta se concede a los lactantes, los que entran en contacto con niños menores de 12 meses de edad y las mujeres embarazadas.

La tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa que sólo se encuentra en los seres humanos y se propaga a través del aire. Las personas con tos ferina suelen propagar la enfermedad tosiendo, estornudando o pasando mucho tiempo cerca uno del otro donde se comparte el espacio para respirar. Muchos bebés que sufren tos ferina son infectados por hermanos mayores, padres o cuidadores que no saben que tienen la enfermedad.

Los síntomas de la tos ferina generalmente se desarrollan en 5 a 10 días; Pero puede presentarse hasta 3 semanas después de la exposición.

Los primeros síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas y por lo general incluyen:

Goteo nasal

Fiebre baja (generalmente mínima durante el curso de la enfermedad)

Tos leve y ocasional

Apnea - una pausa en la respiración (en los bebés)

Debido a que la tos ferina en sus primeras etapas parece ser nada más que el resfriado común, a menudo no se sospecha o se diagnostica hasta que aparezcan los síntomas más graves.

Síntomas tardíos- Después de 1 a 2 semanas ya medida que la enfermedad progresa, los síntomas tradicionales de la tos ferina pueden aparecer e incluyen:

Una larga serie de toses ("toses"),

Tos rápida seguido de un agudo "whoop"

Vómitos durante o después de la tos

Se vuelve azul o dificultad para recuperar la respiración durante o después de toser

Agotamiento después de toser

Acción solicitada para padres y familias

Asegúrese de que su hijo esté vacunado adecuadamente con vacunas contra la tos ferina. Se recomienda una vacuna contra la tos ferina (Tdap) para todos aquellos que no están al día. La vacuna reduce la posibilidad de que una persona se enferme con tos ferina. Conseguir la tos ferina no previene que se vuelva a obtener en el futuro.

DTaP vacuna contra la tos ferina sólo se da a niños menores de 7 años;

La vacuna Tdap puede administrarse a los 7 años de edad o si su hijo no está vacunado adecuadamente.

Tdap también se da a todos los niños alrededor de 11-12 años de edad por el calendario de vacunación de rutina.

Si usted tiene niños menores de 7 años que no han sido completamente vacunados contra la tos ferina (especialmente niños menores de un año) le recomendamos hablar con el médico de su hijo sobre los beneficios de la vacunación.

Hable con el médico de su hijo si son mayores de 11 años y aún no han recibido su Tdap de rutina.