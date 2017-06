Mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental son detectados en el condado de Yakima

CONDADO DE YAKIMA, WA -El departamento de salud de Yakima detallo a través de un comunicado que se ha confirmado la primera detección de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental este año.

En el 2016, se reporto que 9 personas en el estado de Washington contrajeron el virus.

La mayoría de personas infectadas no presentan síntomas. De cada 5 personas infectadas, aproximadamente 1 persona presentara síntomas, que pueden incluir fiebre, fatiga, dolor de cabeza y sarpullido.

Los funcionarios de salud aconsejan al publico que eliminen las áreas de reproducción de insectos, especialmente durante los meses de julio a septiembre. También aconsejan usar un repelente de insectos, y limitar su tiempo al aire libre durante la horas de apogeo de piquetes de mosquitos, que son del crepúsculo. Si tiene caballos, asegurece de vacunarlos contra el virus. Antes de viajar, aprenda sobre los riesgos de mosquitos en su destino.

Para mas información:

Department of Health (doh.wa.gov)

Yakima Health District (yakimapublichealth.org)

Yakima Health District’s Environmental Health Help Desk at 509-249-6508.