Un muerto y varios heridos tras choque cerca de Burbank

BURBANK, WA - La patrulla estatal de Washington reportó que un joven de 18 años falleció y cuatro personas resultaron heridas tras un choque de un vehículo en la ruta estatal 124, el lunes 17 de julio a las 4:00 a.m.

La victima fue identificada como Victor Zaragoza-Aldama de Walla Walla. Él fue pronunciado muerto en la escena. Según el informe de las autoridades, el choque sucedió 18 millas al este de Burbank.

Esperanza Gonzalez-Torres, 35 conducía rumbo al oeste cuando se salio de la carretera y volcó. Seis personas en total, todos residentes de Walla Walla, viajaban en el vehículo y cuatro fueron transportadas a hospitales para recibir tratamiento, incluyendo a Gonzalez-Torres y Zenaida Aldama-Martinez, 38.

Una joven de 17 años, no identificada, fue transportada al hospital Kadlec y un joven de 14 años no identificado, fue transportado al hospital Sacred Heart Spokane. Juan Zaragoza-Vaquero, 43 no resulto herido.

Las autoridades reportan que alcohol o drogas no fueron factores. La causa esta bajo investigación y cargos están pendientes.