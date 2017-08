Roban generador de negocio de raspados

RICHLAND, WA - Otro generador ha sido robado de un camión de raspados local. Primeramente pasó con "Fresh Out The Box" la semana pasada y ayer, otro generador desapareció de un popular puesto de hielo raspado en Richland.



Timothy Bonagofski, propietario de "Snowie Shaved Ice" dice que su puesto ha estado cerrado por casi una semana debido a la mala calidad del aire. Cuando llegó ayer por la mañana para abrirlo, notó que su nuevo generador había desaparecido y los cables estaban cortados.



Bonagofski dice que habían hecho un trato con la ciudad para usar un generador hasta que pudieran obtener una fuente de energía. Ahora, sin el generador, no tiene otra opción que cerrar el camión de hielo raspado hasta que puedan obtener la fuente de energía.



"Solo queremos recuperar nuestro generador", dijo Bonagofski. "No me importa quién lo tenga o si lo tiene, solo tráigalo, estamos tratando de ganarnos la vida. Es duro aquí, lo sé, pero no tienes que tomar algo de alguien que ya tiene dueño.