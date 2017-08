Arrestan a varios tras Operación de Prostitución

TRI-CITIES, WA - El ultimo jueves y viernes, diez personas fueron arrestadas en una operación de prostitución, incluyendo a un pediatra del centro medico de Kadlec.



El departamento de policía de Kennewick y Richland junto con alguaciles del condado de Benton participaron en la operación.



Oficiales detallan que casos como estos llevan a la policía a descubrir otras actividades ilegales que ocurren en el área.

Las autoridades reportaron que casos como estos no se ve en las calles de la ciudad, pero no significa que no este pasando en los alrededores.

El caso continua en desarrollo.