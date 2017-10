Policía investiga muerte de un hombre de 23 años

KENNEWICK, WA - El 3 de octubre a las 12:23 p.m., la policía de Kennewick y paramédicos de Kennewick respondieron a un apartamento en el bloque 7700 de West 4th Avenue por un informe de un hombre de 23 años que no respiraba. Los paramédicos intentaron hacerlo reaccionar, pero él fue declarado muerto. El hombre fue identificado como Erik Patrick Urban, de 23 años, residente de Kennewick. Los detectives de la policía de Kennewick están investigando el incidente e intenta determinar la causa de la muerte. Basados ??en la investigación inicial, no creen que haya una amenaza para la comunidad y no buscan sospechosos. Ésta investigación continua.