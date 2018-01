Hombre de Yakima que violó a menor estaba libre bajo fianza

YAKIMA, WA - Un hombre de 29 años está en la cárcel del condado por cargos de violación en un caso que los fiscales llaman "horroroso".



La víctima en este caso - una niña de 12 años. La fianza se estableció alta porque la policía de Yakima dice que este asalto sexual no solo es profundamente perturbador, sino también aterrador. YPD dice que se trata de una violación desconocida, lo que significa que la víctima no conocía a su atacante.



El sospechoso, Daniel Arnold, entró en la corte tratando de asegurarse de que su a las cámaras no captaran su cara de frente.



Según la policía de Yakima, Arnold violó a la niña de 12 años a punta de cuchillo y obligó a su hermana mayor y a su abuela a ver cómo sucedía todo.



"Este hombre supuestamente hizo algo que es horrible para cada persona en este condado, y no podemos tolerar este comportamiento", dijo el fiscal del condado Brusic. "Y es absolutamente claro para nosotros que tenemos que procesarlo con todo el peso de la ley."



Pero toda esta tragedia pudo haber sido evitado. Brusic dice que Arnold había estado en libertad bajo fianza desde Agosto por varios delitos graves, incluido el robo. Él se declaro culpable hace unas semanas y se suponía que iba a ser sentenciado el próximo mes. Fue liberado debido al programa pre-juicio, y el estado se opuso.



Los fiscales dicen que la hermana mayor de la víctima probablemente salvó la vida de su hermana, encontrando el momento adecuado para que ella se pueda defenderse.



El martes, Daniel Arnold se enfrentó a la abuela de la víctima en su garaje con un cuchillo, la ató y luego asaltó sexualmente a la niña. Y cuando la hermana mayor llegó a casa un poco más tarde, violó nuevamente a la niña de 12 años después de amenazar a la niña de 16 años y decirle que se tirara al suelo.



Pero cuando Arnold dejó el cuchillo por un segundo, la joven de 16 años se puso en acción y agarró el cuchillo. El sospechoso le dio un puñetazo en la cara y lucharon por el arma, pero de alguna manera fue capaz de agarrar y apuñalar al sospechoso en el pecho.



"Un tremendo heroísmo al ayudar a su hermana y luchar contra este hombre con el cuchillo que creo que probablemente les salvó la vida", dijo Brusic.



Fue entonces cuando las dos niñas y su abuela pudieron salir corriendo de la casa y llamar al 9-1-1.



La policía de Yakima dice que esto fue una violación extraña, donde la víctima no conoce al atacante y eso es muy raro. Brusic dice que esto ocurre solo en 10% de los casos de violación.