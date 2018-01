Menor de 8 años muere a causa de la bacteria ''come carne''

PENDLETON, OR (AP) - Un niño de 8 años de Oregón murió a causa de la rara bacteria ''come carne''.



El periódico East Oregonian informa que Liam Freguson, de Pilot Rock, tuvo un accidente en su bicicleta el 13 de enero, el mango del manubrio le atravesó y rasgándole los pantalones y cortándose el muslo.



Parecía que solo necesitaba puntos de sutura. Pero en cuestión de días, Liam estaba luchando por su vida.



La bacteria devoradora de carne, que probablemente ingreso por su herida desde el suelo, atacaron el tejido blando del niño. Los doctores le hicieron cuatro cirugías antes de morir la noche del domingo en un hospital de Portland.



La madre y el padrastro de Liam ahora se preguntan si debieron haberlo llevado más antes al hospital. Quieren que otros padres aprendan más sobre las bacterias que comen carne, conocidas como fascitis necrosante, de la que no habían tenido conocimiento previamente.