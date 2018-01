Menor de 13 años arrestado por presuntamente planear tiroteo en la escuela

WEST RICHLAND, WA - Un niño de 13 años fue expulsado y arrestado el viernes luego de que un estudiante se acercara a los miembros del personal de la Escuela Intermedia Enterprise Middle school y les dijo sobre los planes de un tiroteo en la escuela.



Ese mismo día, la escuela llamó a la policía y expulsó al chico inmediatamente después. La Policía de West Richland y el Distrito Escolar de Richland llevaron a cabo una investigación que duró la mayor parte del fin de semana, hasta que finalmente, el domingo, la policía arrestó al menor responsable de amenazas de matar y acoso.



Ahora está en el Centro de Detención Juvenil Benton Franklin e hizo su comparecencia ante el tribunal el día de ayer. La policía dice que en este momento, no hay amenaza para los estudiantes o el personal de la escuela.



Sin embargo, el Director del Distrito Escolar de Richland, Steve Aagard, nos dice que en lo que respecta a cualquier situación potencialmente peligrosa, siempre avise.



"Que se trate de una amenaza, una supuesta amenaza o algo que un estudiante escucha, ha habido demasiados incidentes en todo el país", dijo Aagard. "Así que los tomamos en serio, y la seguridad de los estudiantes es una prioridad. Por eso digo que si alguien escucha algo en nuestra comunidad o en una escuela, necesitan hablar con nuestra policía de inmediato o con el director o un maestro. "



El distrito escolar también emitió un comunicado el día de hoy diciendo que su personal había recibido entrenamiento de protocolo de emergencia la semana pasada en los Servicios de Emergencia del Condado Benton, donde la policía les enseñó qué hacer si un intruso ingresaba al campus escolar.



Muchos padres estaban molestos y les hubiera gustado que la escuela les notificara antes sobre la investigación y el arresto. Después de ver algunos comentarios en las redes sociales, nos comunicamos con Aagardy dijo:



"Creo que lo principal que queremos que los padres sepan es que el distrito en general no se adelanta a la policía cuando divulgan información", dijo Aagard. "La policía tiene que continuar su investigación y completarla. No queremos divulgar información sobre lo que creemos que pudo haber sucedido antes de que la policía haya completado su investigación. En este caso, realizaron un arresto el domingo por la tarde, y dieron una declaración oficial el lunes por la mañana ".



Para resumir, el distrito escolar no quiso divulgar información antes que la policía, en caso de que hubiera algún detalle que no coincidiera.



Todavía se puede ver a la policía de West Richland por el campus mientras investigan ... sin embargo, la escuela ha estado abierta desde ayer.