Hombre de Boardman muere después de accidente en Interestata 84

UMATILLA, OR - Ayer 5 de febrero, aproximadamente a las 8:40 p.m., las autoridades del área de Pendleton investigaron un accidente de vuelco de un vehículo en la carretera interestatal 84 cerca del kilómetro 181, en el condado de Umatilla.



La investigación preliminar determinó que un 2004 Chevrolet Trailblazer (SUV), conducido por, Ever Moreno Lerma 48 años de edad de Boardman iba rumbo al este en la carretera interestatal 84 cuando perdió el control y se salió de la carretera, rodando varias veces. Cuando el personal de emergencia llegó a la escena, el SUV estaba completamente envuelto en llamas. Moreno Lerma fue expulsado del vehículo y declarado muerto por el personal médico.



El carril "B" en dirección este se cerró por aproximadamente 3 horas mientras investigaban el accidente. Se cree que la velocidad fue un factor contribuyente y se determinó que Moreno Lerma no llevaba puesto el cinturón de seguridad.