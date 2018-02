Sospechosos chocan dos vehículos en una zanja

MOXEE, WA - Nueva información sobre una breve persecución policial en Moxee ayer por la mañana después de que dos sospechosos chocaron no solo uno, sino que dos autos.



Los dos sospechosos que según los oficiales tienen entre 20 y 30 años están ya se encuentran en la cárcel. Podrían enfrentar varios cargos cuando hagan su aparición preliminar muy pronto en el tribunal.



Todo comenzó justo cerca de las 8:00 a.m. después de que comenzaron a recibir llamadas sobre un automóvil que se encontraba en una zanja en Birchfield Road. Cuando los oficiales llegaron a la escena, los vecinos los llevaron a en un campo donde se podía ver un camión negro también atrapado en una zanja.



Las autoridades reportan que los sospechosos robaron ese camión después de que no pudieron sacar el primer auto de la zanja.



"Pasaron por un campo y por una casa y creo que pensaron que había una salida", dijo el Jefe Robert Udell, Jefe Criminal de YSO. "Pero terminaron en este mismo campo de matorrales que tenía agua, arbustos y algunas zanjas. Y luego el auto fue a caer de frente".



Ambos sospechosos trataron de escapar a pie, pero debido a que estaban en un matorral pesado, no llegaron muy lejos.



Los oficiales también descubrieron una pistola en el camión robado usando un detector de metales para encontrarlo.



Ambos sospechosos están detenidos por cargos de robo de vehículos. Estarán en la corte en estos días.