Accidente de un camión provoca cierre del puente en I-90

CLE ELUM, WA - El 27 de febrero, justo después de las 5:00 a.m., un camion de carga en la I-90 perdió el control a solo 1 milla al este de Cle Elum y se resbaló de lado en un puente, bloqueando el puente.



El conductor Corey L. Weaver, de 47 años, y la pasajera Shelly D. Eskelson, de 51 años, ambos de Colton, UT, iban rumbo al oeste por la I-90 cuando Weaver intentó frenar. Esto causó que perdiera el control. La parte de frente del tractor golpeó el lado izquierdo del puente y el remolque de atras golpeó el lado derecho del puente, con las ruedas traseras colgando en el borde. El vehículo se detuvo bloqueando todos los carriles del puente.



El conductor Weaver no resultó herido. La pasajera, Eskelson, fue herida y transportada en ambulancia a Kittitas Valley Healthcare en Ellensburg. Weaver usaba el cinturón de seguridad y Eskelson no. La drogas o alcohol no estuvieron involucrados en el incidente.



Se ha determinado que la causa del accidente fue la alta velocidad que viajaban para las condiciones del tiempo.