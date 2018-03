Policía encuentra a hombre vagabundo muerto en parque

YAKIMA, WA (AP) - Las autoridades están trabajando para identificar a un vagabundo encontrado muerto en un parque de Washington.



El Yakima Herald-Republic informa que la policía de Yakima encontró al hombre alrededor de las 9 a.m. del miércoles cerca de los campos de béisbol de Kiwanis Park. La policía dice que no hubo señales de enfrentamiento.



El subjefe forense del condado de Yakima, Marshall Slight, dice que se estima que el hombre tiene más de 60 años. Slight dice que no dará a conocer más información sobre el hombre hasta que se identifique al hombre y se notifique a su familia.



La vocera de Yakima Neighborhood Health Services, Leah Ward, dice que al menos 27 personas sin hogar murieron en el condado de Yakima en 2017. Algunos murieron de enfermedades crónicas, otros fueron víctimas de delitos o abuso de sustancias.