Hombre muere tras lesionarse intencionalmente con cuchillo

GRANDVIEW, WA - El sábado por la noche, el Departamento de Policía de Grandview respondió a un disturbio doméstico en la cuadra 400 de West 5th Street.



Cuando los agentes llegaron a la escena vieron a través de una ventana a un hombre de 39 años, el sospechoso impedía a una mujer salir de la casa.



El sospechoso no permitiría que una mujer de 41 años y dos niños salgan de la residencia.



Cuando los oficiales entraron a la casa, el hombre se cortó cuando se acercaba a los oficiales.



El sospechoso no hizo caso a las órdenes y tubo una confrontación física con un oficial.



Los oficiales pudieron desarmar al sospechoso del primer cuchillo, pero el sospechoso cortó a un oficial de policía de Grandview con un segundo cuchillo.



El sospechoso se escondió dentro de la casa y la familia pudo salir sin problemas de la casa.



La policía encontro muerto al hombre por una herida de cuchillo autoinfligida.



El Departamento de Policía de Grandview fue asistido por las oficinas del sheriff del condado de Yakima y Benton; la patrulla del estado de Washington.



Aún no se ha dado a conocer la identidad del sospechoso.