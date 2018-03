Buscan a sospechoso tras huir de la policía

UMATILLA, OR - Poco antes de las 9 a.m. el 7 de marzo, un oficial llego a un hogar en Umatilla tras haber recibido un aviso indicando que dentro del hogar se encontraba Naythan Olney de 36 anos, quien es buscado por autoridades.



El oficial llego al área y espero a que llegaran más policías, pero mientra esperaba, una camioneta Chevy Silverado de color blanco salio de la casa a alta velocidad. El auto que Olney conducía había sido robado. Cuando el oficial intento parar al sujeto, el auto se salio de la carretera y cruzo un campo abierto en dirección oeste hacia Bridge Road.



Eventualmente pudieron ubicar el vehículo e iniciaron una persecución causando que el auto de nuevo se saliera de la carretera y el sospechoso huyo a pie. Varias agencias realizaron una búsqueda pero no dieron con el sujeto.



Si conocen de su paradero pueden llamar al 9-1-1.