ACTUALIZACIÓN: Niño de 2 años fallece después de ser rescatado del río Yakima

BENTON CITY, WA - Las autoridades dicen que un niño de 2 años murió después de que vagó en el río Yakima mientras su padre estaba dormido.



Tri-City Herald informa que el niño murió el lunes en el Kadlec Regional Medical Center en Richland.



El sheriff del condado de Benton, Jerry Hatcher, dice que el padre del niño tomó una siesta con el niño y su hermano de 3 años alrededor de las 12:30 p.m. dentro del tráiler de la familia.



Los investigadores dicen que aunque el padre cerro la puerta, los pequeños se habían salido cuando el despertó.



Hatcher dice que el padre busco a lo largo de la orilla del río y sacó al niño de una alcantarilla, inmediatamente le dio reanimación cardiopulmonar con la ayuda de un vecino.



Un vecino encontró a su hermano mayor a lo largo de una carretera cerca de la propiedad de la familia. El niño de 3 años no salio herido.



Los oficiales llegaron y se hicieron cargo de los primero auxilios antes de que los médicos llevaran al niño al hospital.



Hatcher dice que el niño murió alrededor de las 5:15 p.m.

