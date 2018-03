Gobernador Inslee llega a Yakima a firmar un proyecto de ley que reconoce el Día de César Chávez

YAKIMA, WA - El gobernador Jay Inslee visitará Yakima mañana, sábado, para firmar formalmente el Proyecto de Ley de la Cámara No. 1939 que reconoce el 31 de marzo como el Día de César Chávez en el estado de Washington.



Inslee firmará el proyecto de ley a las 9:00 a.m. el sábado 31 de marzo en United Food and Commercial Worker Union, Local 1439, 507 South 3rd Street.



El Concejo Municipal de Yakima previamente proclamó el 31 de marzo como el Día de César Chávez en la Ciudad de Yakima. El Consejo tomó esa medida durante su reunión habitual de negocios el martes 20 de marzo.