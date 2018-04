Gobernadora de Oregón no permitirá que la Guardia Nacional de su estado se queden en frontera

SALEM, OR (AP) - La gobernadora de Oregón, Kate Brown, dice que no permitirá que las tropas de la Guardia Nacional de su estado estén situadas en la frontera con México si el presidente Donald Trump las solicita.

El demócrata Brown, en un Tweet el miércoles, dijo que como "Comandante de la Guardia de Oregón, estoy profundamente preocupada por el plan de Trump para militarizar nuestra frontera".

Trump dijo esta semana que la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos había alcanzado "un punto de crisis" en su proclamación dirigiendo el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur.

En Twitter Brown dijo que Oregón no había sido contactado por funcionarios federales, pero agregó que no tenía "intención de permitir que las tropas de guardia de Oregón se usen para distraer sus problemas en Washington".

