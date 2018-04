Mujer entra en labor de parto durante su arresto por sospecha de uso de drogas

KENNEWICK, WA (AP) - Las autoridades de Washington dicen que una mujer embarazada entro en labor de parto cuando un agente intentaba arrestarla bajo sospecha de uso de drogas.



La policía encontró a la mujer en el estacionamiento de un Walmart de Kennewick el domingo por la mañana después de recibir un informe de que una mujer embarazada usaba drogas en un auto.



Las autoridades dicen que el oficial estaba a punto de arrestarla cuando entro en labor de parto.



Ella fue llevada al Hospital Trios Women's and Children's.



Su condición y la condición del bebé son actualmente desconocidas.



El incidente esta bajo investigación.

(Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.)