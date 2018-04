Muerte de bebé de 2 meses en Prosser está bajo investigación

PROSSER, WA (AP) - La policía de Prosser dice que está investigando la muerte de una niña de 2 meses.



Los padres del bebé la encontraron sin respirar temprano el domingo por la mañana.



La madre llamó a una ambulancia mientras el padre comenzaba a darle primeros auxilios al bebé.



Los médicos no pudieron revivir a la niña.



La policía dice que la bebé ya había muerto cuando llegaron a la residencia.



Las autoridades dicen que no creen que algo sospechoso sucedió.



La oficina del forense del condado de Benton llevará a cabo una autopsia.

