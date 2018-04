Mujer de Kennewick pierde la vida atropellada en la autopista I-84

STANFIELD, OR - El 10 de abril de 2018, aproximadamente a las 4:57 a.m., la Policía Estatal de Oregón y el personal de emergencia respondieron a un informe de un choque fatal vehícular contra un peatón en la I-84, cerca de la milla 189 justo entre Stanfield y Echo.



La investigación preliminar reveló que Rosialy Carmia Tiffany, de 49 años, de Kennewick estaba cruzando las rutas de la I-84 cuando fue golpeada por una camioneta Volvo 2006, conducida por James Braxton Creel, de 41 años, de Portland, Oregón.



Tiffany había dejado su vehículo y, por razones desconocidas, intentó cruzar la autopista donde la golpearon mientras estaba en el carril rápido. Tiffany fue declarada muerta en la escena.



La autopista se cerró y el tráfico tuvo que ser desviado durante aproximadamente cuatro horas y media mientras se investigaba.



El conductor, Creel, no resultó herido en el incidente.



El uso de alcohol por parte de Tiffany se considera un factor contribuyente en el accidente.