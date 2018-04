Ladrones de cobre causan cortes de energía en el área de Wallula

WALLULA, WA - Pacific Power está trabajando con los agentes del orden público del condado de Walla Walla para arrestar a los ladrones de cobre que causaron más de $ 50,000 en daños el 28 de marzo y cortaron servicio eléctrico a más de 1,000 clientes durante ocho horas.



"El robo de cables crea una carga innecesaria para nuestros clientes y estamos tomando medidas para detenerlo", dijo el gerente comercial regional de Bill Clemens Pacific Power. "La extracción del cable pone en riesgo a nuestro equipo a medida que avanzan en su trabajo y agrega gastos al sistema en el momento en que estamos trabajando para reducir los costos y minimizar cualquier aumento futuro de las tarifas. Las interrupciones incomodan a nuestros clientes, y los propios ladrones están en peligro de muerte a medida que realizan estos actos delictivos ".



El robo fue descubierto el 28 de marzo por un instalador de líneas que notó una puerta abierta. Descubrió que la cerradura había sido cortada. En el interior, todo el cable de tierra de cobre dentro de la subestación en Dodd Road en Wallula había sido eliminado. Sin cable a tierra, una subestación no es segura para trabajar. El trabajador informó inmediatamente del robo.



Para reemplazar el cable de conexión a tierra, fue necesario apagar la subestación, lo que molestó a más de 1,000 clientes cercanos durante 8 horas mientras un equipo trabajaba hasta después de la medianoche para reemplazar el cable de tierra y hacer que la subestación fuera segura nuevamente.



Los ladrones golpearon una segunda subestación en el área el fin de semana del 7 de abril. El daño fue menos extenso en esa instancia y no hubo interrupción. El costo de la reparación aún no se ha calculado.



Las autoridades policiales y Pacific Power están pidiendo a los residentes que informen si vieron algo sospechoso en las cercanías de Dodd Road entre Railex y Sundance Roads el 26, 27 o 28 de marzo. Además, comuníquese con la policía local si oye hablar de alguien que busque vender una gran cantidad de alambre de cobre.



Si los residentes ven alguna actividad sospechosa alrededor de los postes de electricidad o subestaciones, no se enfrenten a estas personas, pero llamen al 911. Si alguien tiene conocimiento de incidentes pasados, llame al 509-527-1960, el número que no es de emergencia del sheriff.