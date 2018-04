Estudiantes de Chiawana encuentran insectos en brócoli de escuela

PASCO, WA - Estudiantes de la secundaria Chiawana High School compartieron un video de su comida donde muestra a varios áfidos en su brócoli.



El video muestra a unos pequeños insectos llamados áfidos caminado en los vegetales de la ensalada de la escuela.

Los insectos son inofensivos y portavoces del distrito escolar de Pasco dicen que toda la carga de brócoli que recibieron fue tirado a la basura en cuando encontraron a los insectos.



''Creo que deberían revisar más a fondo la comida porque no sé cómo funciona allí, pero en las líneas del almuerzo, toda la comida está en un recipiente, todas las verduras están una encima de la otra, así que es muy fácil que para que ellos no detecten algo así, como lo que paso. Creo que solo se debe evaluar más de cerca para que puedan ver lo que está realmente sucediendo,'' dijo Germain Barnes, estudiante de Chiawana High School.



El distrito escolar de Pasco dijo que la secundaria Chiawana es la única escuela donde se reportaron el hallazgo de estos insectos y no estarán sirviendo brócoli por al menos un par de semanas.