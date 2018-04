Invasión de casa en Yakima termina con el propietario disparando a sospechosos

YAKIMA, WA (AP) - La policía de Yakima está investigando después de que varios sospechosos enmascarados irrumpieron en una casa y el propietario de la casa disparó a uno de ellos.



Los oficiales de Yakima dice que los sospechosos irrumpieron a las 4:40 a.m. el domingo. Tanto los sospechosos como el dueño de la casa estaban armados.



El propietario detuvo a uno de los sospechosos y disparó a otro en el pecho y fue hospitalizado en estado crítico. La policía dice que los sospechosos eran menores de edad.



El vehículo del sospechoso fue encontrado cerca y dos pasajeros hombres fueron detenidos por la policía.

