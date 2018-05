Policía: hombre dejó notas en la parada de autobús buscando ropa interior para niñas

TUKWILA, WA (AP) - La Oficina del Sheriff del Condado de King dice que un hombre que dejó notas en las paradas de autobús para comprar ropa interior femenina se presentó a un encuentro con un detective encubierto con una pistola, machete, lona, ??hacha y cinta adhesiva.



Darren Frederick Jones, identificado como un empleado de Boeing de 42 años de Burien, fue arrestado el miércoles pasado por una investigación de crímenes relacionados con sexo infantil y fue liberado bajo fianza de $ 50,000.



Las autoridades dicen que Jones pensó que se encontraría con una niña de 14 años, a quien le ofreció pagar por sexo y modelaje.



La investigación comenzó cuando los estudiantes de secundaria informaron que encontraron notas en las paradas de autobús de Tukwila y SeaTac ofreciendo dinero en efectivo para ropa interior de niñas. La oficina del alguacil dice que Jones fue arrestado cuando llego a lo que él creía era la residencia de una menor y le pidió que saliera hasta donde estaba su camioneta.



Jones ha sido acusado de intento de abuso sexual comercial con un menor y de comunicarse con un menor con fines inmorales.

