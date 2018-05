Policía busca a sospechoso de tiroteo fatal del martes por la mañana

YAKIMA, WA - Un robo en Yakima dejó a un hombre muerto en un callejón, y el sospechoso todavía está prófugo.



El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 a.m. del martes por la mañana en South 8th Avenue, a unas pocas cuadras al este de Yakima Valley College. La policía sigue buscando al hombre que apretó el gatillo.



Las autoridades han dado una vaga descripción del sospechoso, porque llevaba un pañuelo sobre la cara.



Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a un hombre de 49 años muerto en el callejón frente a la casa.



La investigación revela que el sospechoso rompió una ventana y eso condujo a una discusión. El sospechoso solicitó que le dieran un objeto, pero le fue entregado. Aún no se sabe cuál fue ese objeto o si el sospechoso estaba armado en ese momento. Momentos después, otra víctima salió de la casa y se enfrentó al sospechoso; esto terminó con la víctima de 49 años muerta.



La policía dice que la casa es conocida por actividades delictivas, pero que este no es el caso.



''No parece estar relacionado con pandillas. El motivo detrás de esto parece ser un robo", dijo Chad Stephens, del Departamento de Policía de Yakima.



El forense dice que el hombre de 49 años tenía un disparo en el torso que provenía de una escopeta.



El sospechoso que la policía busca tiene la piel oscura, pelo corto y es de bajo estatura. Lo vieron salir en un SUV de color oscuro.



Si tiene alguna información sobre el caso por favor llame a los oficiales.