Ley estatal ''move over'' se expande y protegerá a trabajadores de luz eléctrica

ESTADO DE WASHINGTON - Comenzando este verano, la ley Move Over o Moverse ahora también protegerá a trabajadores de la luz eléctrica.

Actualmente, la ley requiere que los conductores se muevan de las calles donde están los vehículos de emergencia, pero comenzando en junio esta ley también exigirá que los conductores se muevan de la carretera cuando técnicos de la luz estén trabajando en postes eléctricos.

Travis Scott director de operaciones de Franklin PUD dice que normalmente los técnicos están muy enfocados en su trabajo y no pueden poner atención a el tráfico y por ese motivo los conductores tienen que poner atención.



''Nosotros solo queremos regresar a casa, regresar a nuestras familias y hacer nuestro trabajo. No queremos crear inconveniencia a nadie, solo queremos que presten atención," dijo Travis Scott con Franklin PUD.



La expansión de esta ley entra en efecto el 7 de junio así que asegúrese de cambiar de carril cuando vehículos del servicio publico, policías o personal de emergencias estén haciendo su trabajo.

Franklin PUD también dice que si no hay un carril donde usted no pueda moverse entonces baje la velocidad.