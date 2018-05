Perro se recupera después de recibir dos disparos en la cabeza

TRI-CITIES, WA - El perro que recibió un disparo afuera de Pendleton se ha recuperado por completo y está listo para ser adoptado.



Rez, que acaba de cumplir 4 años, está mucho mejor que aquella vez cuando lo encontraron en enero. Aparte de la pérdida de su ojo derecho, él está completamente recuperado del resto de sus lesiones.



Todo comenzó después de que amigos fueron a un paseo por las montañas, encontraron a Rez cuando se detuvieron para descansar. Le habían disparado dos veces en la cabeza y parecía estar muriendo de hambre. Aún no se ha determinado por qué dispararon a Rez o cómo terminó en la montaña.



"Es un buen chico, todos los que lo conocen lo quieren", dijo Angela Ziler, directora del Refugio de Animales de Tri-Cities. "Tiene esa gran personalidad; me sorprende que un perro que ha pasado por lo que ha pasado sea tan cariñoso y adorador de las personas que lo rodean".



Rez está entrenado, ha sido castrado e incluso sabe cómo hacer un par de trucos. La familia perfecta para él sería activa que le gusta estar al aire libre.



Su solicitud de adopción es a través de la organización sin fines de lucro A to Z que administra el refugio para animales porque tienen un proceso más largo que incluye un control de hogar para los animales, y quieren asegurarse de que Rez esté bien atendido.



Para obtener más información sobre cómo adoptar Rez, comuníquese con el Refugio de animales de Tri-Cities y solicite hablar con Angela Ziler.

-------------------------------------------------

ANTERIORMENTE:

CABBAGE HILL, OR – Un caso de crueldad de animales. Dos excursionistas encontraron cerca de la calle Cabbage Hill a un perro que había sido disparado dos veces en la cabeza.

El perro fue encontrado en las montañas cerca de la frontera de Washington y Oregon. Pero su microchip está registrado en Bakersfield, California.

Ahora un grupo de rescate esta tratando de encontrar a los dueños.

El animal fue nombrado Rez y tuvo que ser operado para que le puedan quitar uno de sus ojos ya que dos balas perforó su cabeza.

Ahora, el servicio de animales A to Z le está buscando un hogar.

Se cree que el pitbull de color negro y blanco tiene tres años de edad.

Si tiene información que pueda ayudar llame al centro refugio de animales de Tri-Cities al (509) 545-3740.