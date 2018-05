Menor de 15 años, quien comenzó incendio Columbia Gorge Fire ordenado a pagar $ 37 millones

HOOD RIVER, OR (AP) - Un adolescente que comenzó un gran incendio forestal en Columbia River Gorge en Oregón recibió la orden de pagar una restitución durante al menos la próxima década, aunque es poco probable que el niño pague su factura de casi $ 37 millones.



The Oregonian informa que el juez del Circuito del Condado de Hood River recomendó la restitución para cubrir los costos de extinción de incendios, reparación y restauración de la quebrada y daños a los hogares.



El joven de 15 años de Vancouver, Washington, dijo que arrojó dos fuegos artificiales en septiembre pasado que causaron que las llamas se propagaran rápidamente, causando evacuaciones y devastación a una importante atracción turística al aire libre.



El niño puede hacer un plan de pago, aunque los pagos se pueden frenar después de 10 años, siempre y cuando cumpla, complete la libertad condicional y no cometa otros delitos.

