Adolescente arrestado tras persecución policial

PORTLAND, OR (AP) - La Policía del Estado de Oregón dijo que oficiales arrestaron a un adolescente con un machete después de una persecución automovilística en la que las velocidades alcanzaron los tres dígitos antes de un choque feroz.



El capitán Tim Fox dice que el niño de 17 años de Boise, Idaho, conducía imprudentemente por la carretera interestatal 84 al oeste de La Grande cuando un policía intentó detenerlo el miércoles. El menor aceleró, en un Toyota Camry 1997 llegando más de 110 mph.



Fox dice que el Camry se estrelló contra una barandilla y estalló en llamas.



Reportan el adolescente salio ileso y abandono el vehículo armado con un machete y huyó a pie pero después de un breve enfrentamiento soltó el arma y se rindió.



El adolescente enfrenta cargos de conducir imprudentemente y eludir a la policía.

