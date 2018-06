Sospechosos arrestados por robo y posesión de vehículo robado

TOLLGATE, OR - El 1 de junio a aproximadamente las 9:50 a.m., los diputados de UCSO Jason Post y Jeff Brown respondieron a un robo en una cabaña en el área de Tollgate. La persona que reportó el robo estaba monitoreando las cámaras de seguridad desde afuera y vio a dos sospechosos entrando por la parte posterior de la cabina.



Cuando llegaron los agentes, podían escuchar que hablaban y rebuscaban el interior de la cabina. Cuando los sospechosos salieron de la cabaña fueron detenidos e identificados como Amber Pauline Livingston, de 37 años, de Walla Walla, y Jonathan Prescott Williams, de Milton-Freewater, de 40 años. El vehículo que tenia era robado de Walla Walla.



Williams admitió que había conducido el vehículo robado a la cabina y fue arrestado por Robo, posesión de una sustancia controlada (metanfetamina), uso no autorizado de un vehículo de motor, posesión de herramientas de robo y daños criminales II.



Livingston fue arrestado por robo I, vandalismo criminal y una orden de delito menor por no aparecer ante el Tribunal de Circuito del Condado de Umatilla por otro cargo.



Ambos sospechosos fueron puestos en la Cárcel del Condado de Umatilla.