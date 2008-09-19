High School Football Scores - September 19th - NBC Right Now/KNDO/KNDU Tri-Cities, Yakima, WA |

Sports Finale 3

High School Football Scores - September 19th

Updated:
West Valley at Richland West Valley at Richland
Eastmont at Walla Walla Eastmont at Walla Walla
Warden at Columbia Burbank Warden at Columbia Burbank
Hanford at Kamiakin Hanford at Kamiakin
Colfax at DeSales Colfax at DeSales

West Valley 7, RICHLAND 56

COLFAX 20,  DeSales 10

Eastmont 0, WALLA WALLA 35

Warden 3, COLUMBIA BURBANK 26

Hanford 0, KAMIAKIN 12

Kiona-Benton 0, CONNELL 38

MT. VIEW 48, Pendleton 8

Ephrata 27, EAST VALLEY 40

EISENHOWER 33, Davis 3

SELAH 34, Grandview 21

Irrigon 8, STANFIELD 46

KENNEWICK 16, Sunnyside 13

ZILLAH 21, Granger 0

ELLENSBURG 50, Wapato 8

Highland 6, NACHES VALLEY 63

Bridgeport 6, KITTITAS 21

PASCO 14, Wenatchee 7

SOUTHRIDGE 31, Moses Lake 3

HERMISTON 45, Bend 6

TOPPENISH 41, Quincy 8

RIVER VIEW 12, Cle Elum 7

ROYAL 42, Wahluke 13

Mabton 6, GOLDENDALE 49

LA SALLE 57, Dayton 0

PROSSER 54, Othello 21

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