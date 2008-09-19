High School Football Scores - September 19th

West Valley 7, RICHLAND 56
COLFAX 20, DeSales 10
Eastmont 0, WALLA WALLA 35
Warden 3, COLUMBIA BURBANK 26
Hanford 0, KAMIAKIN 12
Kiona-Benton 0, CONNELL 38
MT. VIEW 48, Pendleton 8
Ephrata 27, EAST VALLEY 40
EISENHOWER 33, Davis 3
SELAH 34, Grandview 21
Irrigon 8, STANFIELD 46
KENNEWICK 16, Sunnyside 13
ZILLAH 21, Granger 0
ELLENSBURG 50, Wapato 8
Highland 6, NACHES VALLEY 63
Bridgeport 6, KITTITAS 21
PASCO 14, Wenatchee 7
SOUTHRIDGE 31, Moses Lake 3
HERMISTON 45, Bend 6
TOPPENISH 41, Quincy 8
RIVER VIEW 12, Cle Elum 7
ROYAL 42, Wahluke 13
Mabton 6, GOLDENDALE 49
LA SALLE 57, Dayton 0
PROSSER 54, Othello 21