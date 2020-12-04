Kennewick School District Plans Financial Aid Advising Webinar

KENNEWICK, WA - A districtwide KSD Financial Aid Advising webinar is planned Dec. 9 for students going on to post-secondary education and their families.

Join WSU Tri-Cities Financial Services to learn more about the FAFSA and WASFA, including which form to fill out, common mistakes to avoid, addressing special circumstances and more.

Here's the schedule:

 

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