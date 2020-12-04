Kennewick School District Plans Financial Aid Advising Webinar

...AIR STAGNATION ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST
TUESDAY...
...FREEZING FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO
10 AM PST SATURDAY...
* WHAT...FOR THE AIR STAGNATION ADVISORY, POOR AIR QUALITY. FOR
THE FREEZING FOG ADVISORY, VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS
IN DENSE FREEZING FOG.
* WHERE...LOWER COLUMBIA BASIN OF WASHINGTON AND FOOTHILLS OF
THE BLUE MOUNTAINS OF WASHINGTON.
* WHEN...FOR THE AIR STAGNATION ADVISORY, UNTIL 10 AM PST
TUESDAY. FOR THE FREEZING FOG ADVISORY, FROM 6 PM THIS EVENING
TO 10 AM PST SATURDAY.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY
AND POTENTIAL FROST ON BRIDGES. POOR AIR QUALITY MAY CAUSE
ISSUES FOR PEOPLE WITH RESPIRATORY PROBLEMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU. ALSO, BE ALERT FOR FROST ON BRIDGE DECKS
CAUSING SLIPPERY ROADS.
PEOPLE WITH RESPIRATORY ILLNESS SHOULD FOLLOW THEIR PHYSICIAN'S
ADVICE FOR DEALING WITH HIGH LEVELS OF AIR POLLUTION DURING
PERIODS OF STAGNANT AIR.
STATE AIR QUALITY AGENCIES HIGHLY RECOMMEND THAT NO OUTDOOR
BURNING OCCUR AND THAT RESIDENTIAL WOOD BURNING DEVICES BE
LIMITED AS MUCH AS POSSIBLE.
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