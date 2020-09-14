Richland School district cancels in-person activities due to poor air quality
RICHLAND, WA- The Richland School District canceled all in-person for Tuesday, September 15 due to poor air quality. 
 
Any in-person activities such as supply pick-up at schools will be postponed to limit exposure for students, families and staff.
 
Schools will contact students and families to reschedule those activities.

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