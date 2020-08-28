Happy Friday! Another cool and mild evening tonight as temperatures dip into the mid-upper 50s. 

Changes are on the way as we head into the weekend. A dry cold front moves across Saturday and produce strong winds. Some areas could see gusts from 30-40 MPH. 

The National Weather Service has issued a Red Flag Warning Saturday from 2 P.M.- 11 P.M. Patchy blowing dust could also be an issue around the Columbia Basin and reduce visibility at times. Low humidity and dry conditions could cause a fire to spread rapidly. The strongest winds set to hit the Columbia River Gorge and Kittitas Valley. Make sure to be fire wise! 

Cooler temperatures and lighter winds arrive Sunday behind the front with highs in the low 80s and lows in the 50s. We'll see warmer temperatures as we kick off September back to the mid-upper 90s.

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