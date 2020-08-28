...RED FLAG WARNING IN EFFECT SATURDAY AFTERNOON AND EVENING FOR
GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITIES FOR FIRE ZONES ORZ610, OR639,
OR640, OR641, WA641, WA675, WA639, AND WA681...
.A DRY COLD FRONT WILL BRING BREEZY TO WINDY CONDITIONS TO MUCH
OF THE LOWER COLUMBIA BASIN, EASTERN COLUMBIA GORGE, PORTIONS OF
CENTRAL OREGON, AND PORTIONS OF THE OREGON CASCADE EAST SLOPES
SATURDAY AFTERNOON AND EVENING. THIS COUPLED WITH WARM
TEMPERATURES, AND CRITICALLY LOW HUMIDITIES WILL PROMOTE
INCREASED WILDFIRE SPREAD POTENTIAL SATURDAY AFTERNOON AND
EVENING.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM TO 11 PM PDT
SATURDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES
610, 639, 639, 640, 641, 641, 675, AND 681...
* AFFECTED AREAS...FIRE WEATHER ZONE 610 EAST SLOPES OF THE
CENTRAL OREGON CASCADES, FIRE WEATHER ZONE 639 EAST SLOPES OF
THE SOUTHERN WASHINGTON CASCADES, FIRE WEATHER ZONE 640
CENTRAL MOUNTAINS OF OREGON, FIRE WEATHER ZONE 641 LOWER
COLUMBIA BASIN OF OREGON, FIRE WEATHER ZONE 641 LOWER COLUMBIA
BASIN OF WASHINGTON, FIRE WEATHER ZONE 675 EASTERN WASHINGTON
SOUTHERN COLUMBIA BASIN AND FIRE WEATHER ZONE 681 YAKAMA
ALPINE DISTRICT.
* WINDS...WEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS 30 TO 40 MPH AND 45 MPH
POSSIBLE IN PORTIONS OF THE COLUMBIA BASIN AND GORGE.
* RELATIVE HUMIDITY...MINIMUM AFTERNOON HUMIDITIES OF 10 TO 20
PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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