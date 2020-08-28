Paradise Bottled Water

UPDATE (2:45 pm): The leak has been fixed. Businesses in the area can return to normal operations. 

KENNEWICK, Wash. - Fire Crews on scene at Paradise Bottled Water for a gas leak. Crews are evacuating buildings to the south of W. Deschutes from Kellogg St. to Quay Street in Kennewick. Avoid the area.

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